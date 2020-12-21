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Понедельник, 21 декабря 2020, 12:32 мск

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Новая провокация: известный албанский спортсмен «присвоил» два сербских города

Фото: botapress.info

Бывший чемпион мира по карате Энвер Идризи готов профинансировать установку памятников национальному вождю Албании Скендербегу «в албанских городах Ниш и Mедведжа», которые находятся в Сербии.

«Даже в этом крупном городе есть памятник Скендербегу, почему бы нам не открыть такие памятники в албанских городах Нише и Mедведже? Я готов профинансировать эту установку бюстов нашего национального героя», – заявил Идризи во время церемонии возложения цветов к бюсту Скендербега в Женеве.

Энвер Идризи родился в 1966 году в столице Северной Македонии и является этническим албанцем. Чемпионом мира по карате он стал в 1994 году, выступая за сборную Хорватии.

Идризи не скрывает того, что обучал полевых боевиков Армии Освобождения Косово, которую в Сербии считают террористической организацией, и в соцсетях часто публикует фотографии, прославляющие «Великую Албанию» и лидеров косовских сепаратистов.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.12.20

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