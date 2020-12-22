В Сербию прибывает первая партия вакцины против коронавируса

Сегодня в Сербию прибудет первая партия вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer. 4 800 доз будут доставлены самолетом.

Использование американского препарата ранее одобрило национальное Агентство по лекарствам и медикаментозным средствам. Как сообщал министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, первыми вакцину получат дома престарелых.

Днем в Белграде состоится первое рабочее заседание Hационального координационного совета по вопросам иммунизации, на котором врачи и эпидемиологи обсудят план вакцинации населения Сербии против COVID-19.

За прошедшие сутки в Сербии выявлено 3 685 новых случаев заражения коронавирусом. 47 человек скончалось.

Белград, Катарина Лане

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