Лидеры сепаратистов Косово не оправдали ожиданий: почти половина «граждан» готовы покинуть «республику» навсегда

Почти половина (48,4%) «граждан» самопровозглашенной республики Косово готовы покинуть «страну». По данным Группы правовых и политических исследований (GLPS), за год число потенциальных эмигрантов выросло почти на треть, передает «Балканист.ру».

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1065 человек, ситуация в «республике» стала хуже, чем в 2015 году, когда уже отмечалась волна нелегальных выездов «граждан». При этом более 60% респондентов, желающих уехать из Косово, допускают, что готовы навсегда покинуть «страну». Речь идет, в том числе, о большинстве (56%) жителей Приштины.

Жители самопровозглашенной республики не верят в стабилизацию экономической, политической и социальной ситуации. Как сообщают СМИ, большинство опрошенных винят в неблагополучной обстановке правительство и партии, что свидетельствует о неспособности государственных институтов оправдать ожидания населения.

По данным социологов, больше остальных переехать за рубеж хотят сезонные рабочие (78,8%), представители частного сектора (66,8%) и студенты (54,5%). Из них самыми мотивированными оказались те, чей доход колеблется в пределах 150-300 евро. Среди косовских албанцев, зарабатывающих от 900 до 1200 евро, к эмиграции готовы около 43,7%.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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