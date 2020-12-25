Спикер сербского парламента выбрал российскую вакцину от коронавируса

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич заявил, что для вакцинации от коронавируса выберет препарат российского производства Sputnik V.

«Вакцина должна быть эффективной и безопасной. А для этого нужны клинические испытания. Я буду прививаться. Исходя из политических мотивов, выберу Sputnik V», – цитирует его слова «Балканист.ру».

В национальном Агентстве по лекарствам и медикаментозным средствам сообщили, что разрешительные документы для Sputnik V практически готовы, и скоро вакцина станет доступна. Сербские власти рассматривают возможность совместного с Россией производства этого препарата.

Вчера, 24 декабря, в Сербии началась вакцинация от коронавируса американским препаратом Pfizer. Первой в стране привилась премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая также стала первым главой правительства в Европе, кто поставил прививку.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 24.12.20

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