Угроза для Балкан: американская дипломатия стремительно деградирует

Смена американской администрации с приходом на пост президента США Джо Байдена может обернуться обострением ситуации юго-востоке Европы. Как заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, представители Вашингтона уже попирают «нормы взаимоуважения и здравого смысла».

Комментируя заявления главы Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Филиппа Рикера о намерении бороться с влиянием Москвы в Сербии, российский посол констатировал стремительную деградацию американской дипломатии.

«Ранее в ходе личных встреч Филипп Рикер – хотя наши подходы уже и тогда серьезно расходились – старался оставаться в первую очередь дипломатом. Поразительна та легкость, с которой сегодня им попираются нормы взаимоуважения и здравого смысла», – сказал Боцан-Харченко, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не допустит вмешательства в российско-сербские отношения и будет противодействовать попыткам испортить их. «Москва твердо привержена дальнейшему развитию взаимовыгодного стратегического партнерства с Белградом, результаты которого очевидны во всех сферах. Но этот курс не включает и никогда не будет включать контрпродуктивную задачу искусственного ограничения сотрудничества Сербии с другими странами. Мы не живем по принципу «объединяемся против кого-то». Очень жаль, что Вашингтон бессовестно ставит перед собой эту задачу», – подчеркнул Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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