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Пятница, 25 декабря 2020, 14:29 мск

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Белград потребовал от Приштины наказать виновных в погромах в Косовской Витине

Фото: DPA

Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии потребовала от косовских «властей» как можно скорее найти виновных и прекратить оставлять безнаказанными преступников, которые совершают нападения на сербов и их собственность.

«Таким образом под угрозой не только безопасность, но и само существование сербов, проживающих в Косово и Метохии», – цитирует «Балканист.ру» заявление Канцелярии.

Речь идет о ЧП в муниципалитете Косовская Витина, где албанцы второй раз за неделю совершили нападение на местных сербов. Во вторник, 22 декабря, преступники забросали камнями школу, а сегодня ночью в селе Могила сожгли дворовые постройки и ограбили дом 70-летней местной жительницы Любинки Йованович.

В сербской Канцелярии пообещали помочь семье Йованович возместить причиненный ущерб.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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