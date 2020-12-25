Белград потребовал от Приштины наказать виновных в погромах в Косовской Витине

Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии потребовала от косовских «властей» как можно скорее найти виновных и прекратить оставлять безнаказанными преступников, которые совершают нападения на сербов и их собственность.

«Таким образом под угрозой не только безопасность, но и само существование сербов, проживающих в Косово и Метохии», – цитирует «Балканист.ру» заявление Канцелярии.

Речь идет о ЧП в муниципалитете Косовская Витина, где албанцы второй раз за неделю совершили нападение на местных сербов. Во вторник, 22 декабря, преступники забросали камнями школу, а сегодня ночью в селе Могила сожгли дворовые постройки и ограбили дом 70-летней местной жительницы Любинки Йованович.

В сербской Канцелярии пообещали помочь семье Йованович возместить причиненный ущерб.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 25.12.20

Угроза для Балкан: американская дипломатия стремительно деградирует. / В Черногории за нарушение антиковидных мер задержаны владельцы кафе и ресторанов. / Спикер сербского парламента выбрал российскую вакцину от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»