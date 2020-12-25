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Пятница, 25 декабря 2020, 15:30 мск

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В Белграде завершился монтаж гигантского памятника Стефану Немане

Фото: facebook.com/Goran.Vesic.zvanicna.stranica/

Монумент сербскому царю Стефану Немане, который создал российский скульптор Александр Рукавишников, окончательно смонтирован и во всей красе предстал перед жителями сербской столицы.

«Сегодня великий день для Белграда и Сербии! Памятник Стефану Немане окончательно завершён и передан сербскому народу. Горжусь тем, что был частью этого исторического события!» – прокомментировал это событие вице-мэр Белграда Горан Весич.

Памятник Стефану Немане установлен на центральной Cавской площади, которая после реконструкции станет одной из самых больших пешеходных зон сербской столицы. 23-метровый монумент стал самым высоким памятником в Белграде. Из России его перевозили по частям на нескольких грузовиках.

Белград, Катарина Лане

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