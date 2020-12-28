Косовские миражи сербской оппозиции

Предстоящие в 2022 году в Сербии президентские выборы могут стать ключевыми в проведении Белградом государственной политики в косовском вопросе. Об этом пишет в своей статье старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории» Петр Искендеров.

Озвученное президентом Сербии Александаром Вучичем в недавнем интервью сербскому телеканалу Prva заявление о том, что действующие власти страны ни в коем случае не признают независимость Косово до проведения очередных президентских выборов (намеченных на апрель 2022 года), казалось бы, должно было положить конец уже набившим оскомину обвинениям в адрес сербского руководства насчет якобы его готовности «сдать» косовских сербов в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе. Как подчеркнул глава государства, он как действующий президент может давать какие-либо гарантии лишь на тот период, пока лично отвечает за внутреннюю и внешнюю государственную политику. А какими станут результаты выборов 2022 года, и, следовательно, последующие шаги руководства страны, должен будет, согласно Конституции, «решать сербский народ».

Однако подобная четкая констатация фактов, основанная на законодательстве Сербии, отнюдь не возымела отрезвляющего действия на критиков нынешнего сербского руководства и лично президента Вучича. Правда, понимая тщетность своих попыток представить оппонента в качестве предателя национальных интересов и услышать от него слова о «сдаче Косово» в ближайшие месяцы, они вынуждены вновь изменить тактику и теперь рассуждают о том, что даже если власти до апреля 2022 года действительно не признают самопровозглашенную косовскую независимость на государственном уровне, то постараются к этому времени максимально укрепить экономические и политические позиции Косово таким образом, что «прозападной оппозиции после 2022 года мало что останется сдавать в Косово и Метохии в случае победы на выборах».

А в качестве ключевого довода в своих построениях оппозиционеры и их сторонники используют ни много ни мало факт введения в действие 14 декабря 2020 года линии электропередачи, соединяющей Косово с Албанией. Данная линия призвана стать составной частью общебалканской системы транспортировки электроэнергии, что позволит эффективно решать энергетические проблемы всего региона. По свидетельству премьер-министра Албании Эди Рамы, аналогичные линии свяжут эту систему с Северной Македонией и Черногорией, кроме того, планируется создание «энергетического моста» с Италией. Эди Рама вполне обоснованно назвал объединение национальных энергетических систем частью «происходящих больших перемен» и «новой фазой энергетического сектора».

Соответствующие договоренности о формировании единой электроэнергетической инфраструктуры на Балканах и принципах ее функционирования и управления были заключены между Белградом и Приштиной еще в 2013 году по итогам переговоров в Брюсселе под эгидой Европейского союза. Однако процесс их реализации был запущен лишь в конце уходящего 2020-го года как результат соглашений о нормализации торгово-экономических отношений между Сербией и Косово и создании на Балканах «мини-шенгена», подписанных в начале сентября в Вашингтоне. В том, что касается сути и значения указанных договоренностей, то очевидно, что они никак не могут быть охарактеризованы как «сдача Косово», но зато находятся в русле развития балканской экономической интеграции, в поддержку которой высказываются не только сами государства Балкан, но и Россия.

Энергетика традиционно не является процветающей сферой экономик балканских государств. Устаревшие энергетические системы, обветшавшая инфраструктура, политические и межгосударственные разногласия, критический недостаток капиталовложений и иностранных инвестиций, – все это напрямую сказывается на социально-экономической ситуации, усугубляя кризисные явления, особенно актуальные в регионе сегодня. В этих условиях реализация крупных региональных проектов, – единственное средство преодоления кризиса, привлечения необходимых капиталов и создания устойчиво работающей системы в интересах всех жителей Балкан. К политическому статусу Косово и его трактовке властями Сербии все это отношения не имеет.

А вот в чем действительно права автор одной из «обличительных» статей на интернет-портале ИА REGNUM Татьяна Стоянович, – так это в том, что именно предстоящие в 2022 году в Сербии президентские выборы реально могут стать ключевыми в проведении Белградом государственной политики в косовском вопросе, поскольку, по ее словам, «никто не знает, как повели бы себя оппозиционные политики, если бы кто-то из них по итогам выборов 2022 года оказался во главе государства».

Впрочем, сама сербская оппозиция в последние месяцы дает весомые основания предположить ответ на этот вопрос: своей политической трескотней, отсутствием внятных идей по актуальным проблемам социально-экономического развития страны и «поддержанием на плаву» политиков, в свое время дискредитировавших себя именно на косовском поприще. В случае их гипотетического прихода к власти в Сербии они-то как раз послушно и реализуют планы Запада в отношении не только Косово, но и боснийской Республики Сербской. И тогда действительно, «сдавать» Белграду на Балканах будет уже нечего. К счастью, сам приход оппозиции к власти в Сербии видится сегодня одним из косовских миражей.

Москва – Белград, Петр Искендеров

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