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Среда, 30 декабря 2020, 14:34 мск

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В Сербию прибывает первая партия российской вакцины

Фото: Минздрав РФ

Россия направила в Сербию первую партию вакцины от вируса COVID-19. Сегодня белградский Институт вирусологии «Tорлак» принимает первые 5 000 доз «Sputnik V».

По словам министра здравоохранения Сербии Златибора Лончара, в первые дни января Национальное Агентство по лекарствам и медикаментозным средствам намерено одобрить использование российского препарата для вакцинации граждан Сербии, которым в начале следующего года будут доступны уже два средства против коронавируса : американско-немецкая вакцина Pfizer /BioNTech и российская «Sputnik V».

Белград, Катарина Лане

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