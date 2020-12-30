Вандалы осквернили вечный огонь в Белграде

В столице Сербии вандалы осквернили вечный огонь на мемориале на мемориале освободителей Белграда. Преступники водрузили сверху банку из-под краски с надписью «Освободители? Нет, никогда!» и перечеркнутыми серпом и молотом.

«Вчера вечером в сербской столице был совершен акт вандализма, объектом нападения стал Вечный огонь, недавно зажженный на кладбище Освободителей Белграда. Я решительно осуждаю это преступление, направленное против всех, кто героически отдал свои жизни при освобождении Белграда», – заявил вице-мэр Белграда Горан Весич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

B настоящий момент полиция ведет розыск вандалов. В посольстве России в Белграде не исключили, что злоумышленники действовали по указке извне с целью внести разногласия в отношения Москвы и Белграда.

Вечный огонь был торжественно зажжен 15 декабря президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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