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Понедельник, 25 января 2021, 11:36 мск

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«Министр» здравоохранения Косово уличен в грубом нарушении антиковидных мер

Фото: kosovo-online.com

Косовские политики пренебрегают противоэпидемиологическими мерами. «Министр» здравоохранения самопровозглашенной республики и функционер Демократической лиги Косово Арменд Земай допустил нарушение ограничений, которые были им же санкционированы, на предвыборном собрании своих сторонников.

Более тридцати человек без защитных масок находились в закрытом помещении, не соблюдая дистанцию. На фотографии, попавшей в соцсети, видно, что среди собравшихся маски имеются только у Земая и ещё одного его соратника. Нарушение антиковидных мер защиты грозит штрафами, отмечают косовские СМИ.

Напомним, предвыборная кампания в самопровозглашенной республике Косово выходит на финишную прямую. 14 февраля в Косово выберут новый состав «парламента».

Приштина, Катарина Лане

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