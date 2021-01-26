«Игры против Вучича»: российский политолог объяснил, почему сербская оппозиция не хочет диалога по Косово

Сербская оппозиция саботирует все попытки решить косовскую проблему, чтобы «утопить» президента страны Александра Вучича. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

Комментируя заявления сербских политиков о необходимости отказаться от подписания от любых соглашений с Косово, эксперт подчеркнул, что это не более чем «игры против Вучича».

«Сначала прозападная оппозиция всячески «мочит» Вучича за то, что он с Россией, что он не вступает в Евросоюз и прочее. Речь же не идет о том, что Вучич признает Косово, он пока ведет переговоры, чтобы облегчить людям жизнь, понимая, что пока Америка и Евросоюз «крышуют» Косово, косовскую проблему не решить. Он пытается помочь тем людям, сербам, которые там живут, чтобы восстановилось транспортное сообщение», – пояснил Матвейчев.

При этом политолог также обратил внимание, что нынешней сербской власти уже удалось добиться ареста экс-«президента» Косово. «Главный убийца, Хашим Тачи, сейчас арестован и находится под судом в Гааге», – отметил он.

«А эти либералы, которые только что были за Европу, тут же превращаются в диких патриотов, которые говорят, что вообще нельзя иметь дело с албанцами, что Вучич их предал… Их задача – сковырнуть Вучича любым способом, не важно, со стороны либерализма или со стороны патриотизма», – констатировал эксперт.

По его словам, для России, которая наладила конструктивный диалог с Белградом, дестабилизация ситуации не выгодна. «России это точно невыгодно. Нам нужно поддерживать его усилия и весь переговорный процесс. Будет возможность, мы, естественно, поможем и вернуть Косово. Но в этой ситуации нужно делать то, что можно делать», – заключил Матвейчев.

Москва, Александра Быстрицкая

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