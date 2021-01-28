«Коронавыборная гонка»: косовские политики поставили под угрозу здоровье избирателей

Косовские политики накануне «парламентских» выборов массово пренебрегают мерами безопасности во время собраний своих сторонников. Приштинская инспекция, которая следит за исполнением «антиковидных» ограничений, ежедневно выписывает участникам избирательной гонки штрафы за нарушение мер безопасности.

Согласно последним данным, больше всего нарушений совершила правящая Демократическая Лига Косово. На ее счету уже три взыскания, остальные участники выборов пока получили по одному штрафу.

Сумма одного взыскания – 2 000 евро. Однако эти санкции не останавливают косовских политиков. Демократическая партия Косово на днях в ресторане муниципалитета Cрбица собрала более сотни своих сторонников, которые были без защитных масок. Напомним, предписание Кризисного штаба запрещает нахождение более 30 человек в закрытом помещении.

Председатель Демократической партии Косово Энвер Xоджай опубликовал в соцсетях фотографию с молодежного собрания в муниципалитете Mалишево с подписью «Сотни молодых поддержали программу восстановления».

Подобные отчёты с предвыборных встреч в Интернете публикуют все партии и их лидеры. Директор инспекции Адонис Tахири заявил, что все нарушители будут оштрафованы.

Досрочные «парламентские» выборы в Косово пройдут 14 февраля.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 28.01.21

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