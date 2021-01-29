Сербия получила новую партию российской вакцины от коронавируса

В Сербию доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 40 тысяч доз, которые рассчитаны для прививки 20 тысяч граждан. В феврале-марте ожидается поставка в общей сложности 2 млн доз препарата из России.

Как отметила премьер-министр страны Ана Брнабич, Сербия стала второй в Европе по количеству вакцинированных граждан на миллион населения. «Этот факт – свидетельство борьбы, которую страна ведёт за здоровье граждан. Мы можем гордиться этим!» – цитирует «Балканист.ру» главу правительства Сербии.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Белград прибудет делегация российских специалистов, которые посетят Институт вирусологии «Торлак» в рамках подготовки к совместному производству в Сербии препарата «Спутник V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.01.21

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