«Сербский список» намерен сохранить позиции в косовском «парламенте»

По итогам досрочных «парламентских» выборов в Косово, которые намечены на 14 февраля, партийная коалиция «Сербский список» намерена сохранить свои депутатские позиции. Об этом заявил лидер коалиции Горан Ракич.

«Сербский список», как самая сильная сербская партия в Косово, движется к досрочным парламентским выборам с четкой целью получить все 10 мест в парламенте Косово, которые предоставлены сербской общине», – сказал он.

Заместитель председателя «Сербского списка» Игорь Симич, идущий первым в списке этого блока на предстоящих выборах, выразил большое сомнение по поводу возможного сотрудничества с албанцами, так как те не уважают существующие соглашения и не готовы соблюдать договоренности, но подчеркнул, что партия продолжит отстаивать интересы сербского населения Косовского края.

Комментируя недовольство Приштины, сотрудничеством Белграда с «Сербским списком», который пользуется полной поддержкой президента Сербии, премьер-министра и директора Канцелярии по делам Косово и Метохии, в коалиции заявили, что всегда будут консультироваться с Белградом перед принятием политических решений.

«Мы будем особо гордиться тем фактом, что у нас самые тесные отношения с Сербией, и мы всегда будем это подчеркивать», – заявил Симич.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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