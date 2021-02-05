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Пятница, 5 февраля 2021, 15:11 мск

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Кандидаты на пост «президента» Косово меряются стажем борьбы против Сербии

Фото: страница Рамуша Харадиная в «Фейсбуке»

Экс-«премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово, лидер «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай заявил, что уверен в победе своей партии на внеочередных «парламентских» выборах 14 февраля и рассчитывает занять пост «президента».

Харадинай заявил, что Вьоса Османи, которая сейчас исполняет обязанности «главы республики» и тоже собирается претендовать на пост «президента», посвятила себя Косово, но против него у неё мало шансов. «Мой стаж борьбы против Сербии дольше», – подчеркнул косовский политик, напомнив, что воевал за Косово в составе полевых формирований Армии Освобождения Косово, затем инициировал создание армии Косово и ввел стопроцентные пошлины для сербских товаров.

Ранее о президентских амбициях заявил также скандально известный политик и финансовый магнат Беджет Паколли, который был замешан в коррупционных аферах в окружении первого президента РФ Бориса Eльцина. Как считают сторонники Паколли, у него «чистая биография, которую оценят в международном сообществе».

Предполагается, что после того как в самопровозглашенной республике определится состав «парламента», его «депутаты» выберут «президента» Косово тайным голосованием.

Приштина, Катарина Лане

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