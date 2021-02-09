российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 февраля 2021, 13:02 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Сербию доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса

В Белград доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 50 тысяч доз. Предполагается, что препарат будет распределен между центрами вакцинации по всей стране.

«Ни одна страна в Европе не получила из России столько доз вакцины, сколько Сербия. Вакцина сегодня дороже золота. Она важна как для сохранения здоровья и жизни людей, так и для экономики и возвращения к нормальной жизни», – прокомментировал ситуацию министр правительства Сербии Ненад Попович, который является сопредседателем межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией, передает «Балканист.ру».

Как ожидается, 11 февраля в Белград должны прибыть российские специалисты, которые обсудят с коллегами из института «Торлак» возможности запуска производства препарата в Сербии.

Напомним, 3 февраля президент Сербии Александр Вучич обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о скорейшей доставке дополнительных партий Спутника V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.02.21

Россия выдворила албанского дипломата. / В Сербии обсуждают перспективы возвращения обязательной службы в армии. / Деятельность представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине сравнили с издевательствами нацистов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

В Сербии обсуждают перспективы возвращения обязательной службы в армии

Деятельность представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине сравнили с издевательствами нацистов

В Сербии предотвращено покушение на президента Вучича

Президента Сербии возмутило поздравление Байдена

Президент Черногории обрушился с обвинениями в адрес Белграда

Президент Сербии прокомментировал перспективы производства вакцины от коронавируса

В Сербии обезврежена крупная преступная группировка

Кандидаты на пост «президента» Косово меряются стажем борьбы против Сербии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,