В Сербию доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса

В Белград доставлена очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 50 тысяч доз. Предполагается, что препарат будет распределен между центрами вакцинации по всей стране.

«Ни одна страна в Европе не получила из России столько доз вакцины, сколько Сербия. Вакцина сегодня дороже золота. Она важна как для сохранения здоровья и жизни людей, так и для экономики и возвращения к нормальной жизни», – прокомментировал ситуацию министр правительства Сербии Ненад Попович, который является сопредседателем межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией, передает «Балканист.ру».

Как ожидается, 11 февраля в Белград должны прибыть российские специалисты, которые обсудят с коллегами из института «Торлак» возможности запуска производства препарата в Сербии.

Напомним, 3 февраля президент Сербии Александр Вучич обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о скорейшей доставке дополнительных партий Спутника V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.02.21

Россия выдворила албанского дипломата. / В Сербии обсуждают перспективы возвращения обязательной службы в армии. / Деятельность представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине сравнили с издевательствами нацистов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»