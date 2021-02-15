Косовский «парламент» достался радикальным сепаратистам

По итогам парламентских выборов в самопровозглашенной республике Косово победу одержали представители радикальных сепаратистских политических сил. Движение «Самоопределение» во главе с бывшим «премьер-министром» Альбином Курти после подсчета 97% голосов получило поддержку 48,17% избирателей, что обеспечивает 55 из 120 мандатов в «парламенте» нового созыва.

Как пишет «Балканист.ру», теперь «Самоопределение» получит возможность выдвинуть Курти кандидатом на пост главы «кабинета министров». Год назад он уже занимал должность «премьера», однако лишился ее, не найдя общего языка с тогдашним «президентом» Хашимом Тачи и администрацией лидера США Дональда Трампа, представители которой требовали от Курти отмены введённых против Сербии санкций.

В настоящее время политик рассчитывает на поддержку американцев во главе с Джо Байденом. После выборов Курти заявил, что «диалог с Сербией для нового правительства Косово будет на шестом или седьмом месте по степени важности». «Мы займёмся наведением порядка в стране и установлением власти закона», – заявил он.

«Альянс за будущее Косово», который возглавляет экс-«премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай, получил около 7,6% голосов. Его партия будет представлена в «парламенте» девятью депутатами. Как полагают эксперты, «Самоопределение» Курти и «Альянс за будущее Косово» могут войти в коалицию, при этом Харадинай выдвинет свою кандидатуру на пост «президента» самопровозглашенной республики.

«Демократическая партия Косово» набрала около 17,71%, что обеспечит ей примерно двадцать мандатов в обновленном «парламенте». Этой политической силой руководили экс-«президент» Косово Хашим Тачи и бывший полевой командир Армии освобождения Косово Кадри Весели, которые находятся под следствием в Гааге. Лидером этой партии числится Энвер Ходжай, бывший глава местного «МИД». После объявления результатов выборов он заявил, что не станет вступать в коалицию с победителем и уходит в оппозицию.

На третьем месте по итогам выборов оказался «Демократический союз Косово», набравший 13,49% голосов избирателей. Им руководит Авдуллах Хоти, который пока ещё занимает должность главы «кабинета министров» Косово. Хоти признал поражение и также намерен уйти в оппозицию.

От сербской общины в выборах принимали участие три партии: «Сербский список», «Сербский Демократический союз» и «За свободу, справедливость и выживание». На севере самопровозглашенной республики, где проживают преимущественно сербы, в городе Северная Митровица работали 23 участка, где проголосовать могли в общей сложности 17 568 граждан, внесенных в список избирателей.

ЦИК Косово отметил очень высокую явку в данном регионе. Убедительную победу одержала партия «Сербский список», которая будет представлена десятью депутатами в новом «парламенте». Это максимальное количество мест, предусмотренных для сербских представителей.

Председатель партии Горан Ракич назвал результат успешным. «Эти выборы проводились в обстоятельствах пандемии и сотен уловок Приштины, которая хотела снизить активность сербов и «Сербского списка» в борьбе за свой народ в госорганах Приштины. Мы воспрепятствовали их намерениям благодаря единству и согласию. Я хочу поблагодарить президента Сербии Александра Вучича и правительство Сербии, а также директора Канцелярии по делам Косово и Метохии Петра Петковича за поддержку», – сказал Ракич.

Как отмечают СМИ, сербская община Косово в целом проявила заметно большую слаженность в ходе выборов в отличие от албанских партий, между которыми наблюдалась очевидная напряженность. На вчерашних выборах правом голоса могли воспользоваться 1 794 862 человека (из них 103 582 – за пределами Косово), что почти на 143 тысячи меньше, чем в ходе предыдущей кампании 6 октября 2019 года. По данным ЦИК, явка составила около 47%.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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