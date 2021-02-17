Вашингтон пообещал Приштине поддержку в переговорах с Белградом о «взаимном признании»

Вашингтон намерен поощрять новое «правительство» Косово уделить приоритетное внимание переговорам с Сербией о «взаимном признании». Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление лидера движения «Самоопределение» и вероятного «премьер-министра» самопровозглашенной республики Альбина Курти о неприоритетности диалога с Белградом.

«Когда дело касается диалога с Сербией, Соединенные Штаты решительно поддерживают переговоры между Косово и Сербией под эгидой Европейского союза с целью достижения всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений, в центре которого должно быть взаимное признание», – подчеркнул Прайс, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Представитель Госдепа США также выразил надежду «работать с «правительством» (Косово), как только оно будет сформировано». «В первую очередь – по приоритетным вопросам. [Мы также будем] содействовать миру, справедливости, процветанию Косово и региона», – сказал Прайс, подчеркнув, что Вашингтон поддержит усилия предыдущей администрации в части нормализации отношений между Косово и Сербией.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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