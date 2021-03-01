Косовская проблема: спецпредставитель ЕС опроверг подготовку ультиматума для Сербии

Специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак накануне своего визита в Сербию опроверг информацию о подготовленном для Белграда ультиматуме с требованием признать независимость самопровозглашенной республики Косово. Еврочиновник заверил, что у Сербии нет оснований опасаться возобновления сотрудничества ЕС и США.

По мнению спецпредставителя ЕС, который курирует урегулирование косовской проблемы, у Белграда и Приштины существует возможность договориться. Лайчак подчеркнул, что во время своего визита в Приштину и Белград хотел бы услышать ответ на вопрос, когда диалог будет продолжен в Брюсселе.

«Не секрет, что ЕС ожидает продолжения диалога. Для Белграда и Приштины диалог неизбежен на пути евроинтеграции. Мы готовы встретиться с двумя лидерами сторон в Брюсселе, мне важно знать, когда это произойдёт», – сказал он.

Комментируя сообщения СМИ о так называемом неофициальном документе с ультиматумом для сербского правительства, Лайчак заявил, что в обществе регулярно возникают спекуляции. «ЕС не разговаривает языком ультиматумов. Мы здесь, чтобы помочь. Цель диалога – поддержать Белград и Приштину и приблизить европейское будущее для всего региона», – объяснил специальный представитель Евросоюза.

Отвечая на вопрос об ожиданиях в отношении активности и конструктивности нового «правительства» в Приштине, которое будет представлять Альбин Курти, Лайчак отметил, что Курти хорошо знает, чего от него ждут, и что его первые заявления по поводу продолжения диалога не следует драматизировать.

«Он был избран для решения некоторых внутренних проблем Косово, таких как коррупция, справедливость и социальные вопросы, и он очень хорошо знает, что международное сообщество, ЕС и США ожидают продолжения диалога, и он готов к этому», – считают в Евросоюзе.

Что касается взаимоотношений ЕС с новой администрацией в Вашингтоне по теме диалога между Белградом и Приштиной, Лайчак пояснил, что это не новое партнерство, а возврат к прежнему сотрудничеству, которое, по его оценке, имеет давнюю и успешную традицию на Западных Балканах.

«Мы находимся в тесном контакте с американскими партнерами, мы хорошо знаем друг друга и разделяем общую цель – это европейское будущее Западных Балкан. Не думаю, что кому-то следует опасаться сотрудничества ЕС и США в диалоге Белграда и Приштины. Нормализация отношений между Белградом и Приштиной является предпосылкой успешной интеграции. США и ЕС здесь, чтобы помочь», – заверил Лайчак.

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 01.03.21

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