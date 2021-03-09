Глава косовского «МИДа» ушла в отставку после скандала с манипуляциями на выборах

Сегодня Мелица Харадинай-Стубла подала в отставку с поста «министра иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово и вышла из «Альянса за будущее Косово» после скандала, связанного с голосованием на внеочередных «парламентских» выборах.

Апелляционная избирательная палата постановила пересчитать все бюллетени за кандидатов «Альянса за будущее Косово» после публичных обвинений однопартийцев Харадинай-Стублы – Джердай Флорентины и Aльбаны Битичи, заявивших, что глава косовского «МИДа» с помощью супруга украла голоса в свою пользу на выборах. Обвинения «депутаты» подкрепили видео с доказательствами махинаций.

Харадинай-Стубла заявила, что подает в отставку с поста «министра иностранных дел», потому что подверглась линчеванию, давлению, манипуляциям и шантажу. «Я принимаю это решение только из-за морального ущерба, причиненного мне людьми с грязными намерениями, а не потому, что чувствую вину за то, в чем меня и мою семью безжалостно обвиняют. Причина этого решения – посягательство на мою честь и мою работу путем вмешивания в грязные игры», – пояснила Харадинай-Стубла в публикации в Facebook.

Как отметила «экс-министр», «Альянс за будущее Косово» не был фаворитом на выборах, и этот факт встревожил некоторых из тех, кто рассматривает политическое выживание как борьбу за существование. Харадинай-Стубла указала, что не ожидала, что когда-нибудь покинет партию, но была вынуждена это сделать из-за «токсичного присутствия людей, которые мешают реформам».

Экс-«министр» выразила надежду, что правосудие как можно скорее прольет свет на скандал, и назвала видео с доказательствами ее манипуляций инсценировкой, заявив, что намерена подать в суд на бывших соратниц за клевету и оскорбления.

Харадинай-Стубла получила 4 424 голоса на внеочередных «парламентских» выборах 14 февраля и таким образом заняла место последнего кандидата в депутаты от «Альянса за будущее Косово», завоевавшего в общей сложности восемь мест в новом косовском «парламенте».

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 09.03.21

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