«Российская немощь»: США хотят стереть Республику Сербскую с карты мира

Россия теряет свои позиции на Балканах. Такое мнение высказал историк, публицист Срджа Трифкович в интервью порталу «Балканист». По его оценке, «российская немощь» уже превратила Москву в третьесортного игрока в регионе и поставила под вопрос существование Республики Сербской.

«Я скажу сейчас то, что не понравится ни путинофилам в Сербии, ни сербофилам в России. Сегодня, спустя двадцать с лишним лет, позиция России на Балканах слабее, чем в 1999-м. Этот факт я констатирую в большей степени с сожалением, нежели с гневом. Налицо недостаток стратегического фокуса в решениях, касающихся Балкан», – сказал Трифкович.

Он напомнил, что Россия приветствовала черногорскую сепарацию, оказав поддержку нынешнему президенту Мило Джукановичу. «В итоге тот гангстерски воткнул нож в спину Кремля, – когда затащил страну в НАТО и ввел санкции против России», – сказал историк.

Еще одним промахом Москвы стала политика в отношении Греции. «В 2015 году правительство Алексиса Ципраса, несмотря на колоссальное давление, было готово вывести страну из Евросоюза и вернуть национальную валюту – при условии финансовой поддержки со стороны России. Она не использовала эту возможность, хотя любая другая мировая держава – та же Америка – своего бы не упустила», – подчеркнул он.

Сейчас Кремль теряет Республику Сербскую – энтитет Боснии и Герцеговины, «которая является крупным оплотом русофилии на Балканах». «Почти восемь лет назад Москва обещала принять участие в стабилизации бюджета Республики Сербской и оказать ей помощь, предоставив в кредит 700-800 млн евро. В России такими цифрами оперируют на уровне статистической погрешности, однако спустя годы это так и осталось обещанием», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас в Республике Сербской активизируются западные силы, которые ставят своей конечной целью «быстро и малыми силами стереть с карты Республику Сербскую». «Они ведь делают все, что им вздумается: мы это знаем на собственном опыте. Закон для них не писан. А что сделает Россия в этом случае? Она выдвинет проект резолюции в Совете Безопасности ООН, который никто не поддержит, а архитекторы американской политики воспользуются этой российской немощью», – пояснил он.

В связи с этим Трифкович выразил уверенность, что единственная сила, на которую может рассчитывать Республика Сербская, – это Сербия. Вскоре проблемой номер один для сербского лидера Александра Вучича станет не косовский вопрос, уверен он.

«Александр Вучич должен понять, что Косово надо отстаивать в Баня-Луке (столица Республики Сербской). Я не верю, что Запад снова применит военную силу и введет санкции, если сербы проявят единство в своей политической воле, – сказал эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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