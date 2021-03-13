«Будем открыты для всех»: президент Сербии оценил планы ЕС о создании ковид-паспортов

Возможное решение Евросоюза создать ковид-паспорта и разрешить въезд только тем, кто привился вакцинами западных компаний, было бы «скандальным, но оно оказалось бы отличным для Сербии». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, в этих условиях Белград готов позвать в свою страну всех россиян.

«Сербия будет открыта для всех. Мы пригласим 1,3 миллиарда китайцев: они не смогут поехать Европу. Мы пригласим 140 миллионов россиян, всю Латинскую Америку и всю Африку, потом весь Персидский залив, потом Турцию, граждане которой также прививаются китайской вакциной», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии пояснил, что не верит подобное решение ЕС, однако оно будет иметь «отличные стороны» для Сербии. «Я убежден, что никто в Европе действительно не помышляет о таком, но, если это произойдет, мы скажем: «Спасибо, мы понимаем, что вы думаете о регионе и нашей стране», и Сербия со скоростью молнии продвинется вперед», – заявил Вучич.

По его словам, в случае введения ковид-паспортов Сербия спросит у ЕС, что Брюссель будет делать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который привился китайской вакциной. «Я хочу вакцинироваться китайской вакциной – особенно теперь, когда услышал, что есть вероятность такого решения. Это означает, что не будет никакого диалога с Приштиной. Они меня ускорили: я просто привьюсь китайской вакциной на следующий день после того, как они примут такое решение», – заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что идея ввести ковид-паспорта «очень плоха, скандальна и противоречит самым важным европейским ценностям». «Я считаю, что они не обидятся на меня, потому что в основе ЕС – свободное мнение, и ни я, ни Сербия не будем наказаны. Они говорили о свободе рынка, а теперь они говорят: «Давайте защитим рынок». Они говорили о свободе передвижения, а теперь говорят о том, как ее ограничить. А теперь еще хуже: они рассуждают о том, как напакостить тем, кто был вакцинирован, – но не с их разрешения», – пояснил он.

Вучич заявил, что в этом случае Сербия создаст лабораторию для быстрых PCR-тестов, которая будет выдавать результаты в течение двух часов, чтобы люди, получившие китайскую вакцину, «могли поехать куда угодно в Европе».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.03.21

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