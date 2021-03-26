«Явное нарушение Резолюции Совбеза ООН»: учения НАТО в Косово угрожают Сербии и России

Учения НАТО «Защитник Европы –2021», которые сейчас проходят на территории Балкан с участием военизированных формирований самопровозглашенной республики Косово, являются явным нарушением Резолюции 1244 Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил председатель комитета сербского парламента по вопросам Косово и Метохии Милован Дрецун, обратив внимание, что часть маневров запланирована на американской военной Bondsteel на территории сербской южной автономии.

Дрецун назвал этот факт доказательством, что у НАТО существуют незавершенные задачи не только на территории Сербии, но и в отношении России. «Налицо явное нарушение Резолюции 1244, поскольку территория Косово и Метохии используется для проведения учений НАТО. Кроме того, недопустимо участие косовоалбанских военизированных формирований, так называемых Сил безопасности Косово, потому что согласно Резолюции 1244, они не должны существовать. Кроме того, КФОР находится в Косово в нейтральном статусе в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Я попросил министра иностранных дел Сербии Николу Селаковича объяснить нам, какие шаги предпримет наша сторона, потому что считаю, что мы не должны молчать об этом», – подчеркнул он.

Дрецун также указал, что участие 217 членов так называемых Сил безопасности Косово угрожает дестабилизацией ситуации в южном сербском крае, потому что «косовские военные приобретут определенный опыт, а с уже имеющимся у них оборудованием и огневой мощью возникает вопрос, как, когда и против кого они намерены это использовать», пояснил он.

При этом председатель парламентского комитета по делам Косово и Метохии обратил внимание на взаимосвязь нынешних учений Североатлантического альянса, которые начались в середине марта и продолжатся до середины июня, со стратегическими целями агрессии НАТО в 1999 году – то есть передислокацией вооруженных сил на Балканы и открытием пути на восток. «Агрессия в плане этнической зачистки территории и её окончательного отделения от Сербии продолжается», – заключил Дрецун.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.03.21

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