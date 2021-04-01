Белград не поддается на давление ЕС: Сербия снова не поддержала санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич отказался присоединиться к новому пакету санкций Евросоюза против России. Брюссель настаивал, чтобы Белград проявил солидарность как кандидат на вступление в ЕС, передает «Балканист.ру».

По мнению сербского аналитика Драгомира Анджелковича, хотя Евросоюз не питает особых надежд по присоединению Сербии к санкциям, Брюссель не перестанет оказывать давление на Белград в вопросе его отношений с Москвой.

«На Западе понимают, что, во-первых, у нас есть проблема Косово, которой нет у других стран региона, а во-вторых, что мы не будем вводить санкции против Москвы. Нам нужна поддержка России ради защиты нашей территориальной целостности. Если бы мы присоединились к санкциям, это было бы предательством, потому что у нас не было бы больше союзника, который противится вступлению самопровозглашенной республики Косово в ООН. Это был бы шаг, направленный против нас самих», – отметил политолог.

В местных СМИ прогнозируют, что этот шаг главы государства в преддверие «судьбоносных переговоров о статусе Косово и Метохии, вероятно, не останется незамеченным».

Ранее сообщалось, что 30 марта к европейским санкциям против России присоединились Черногория, Северная Македония и Албания (три страны – кандидаты на вступление в ЕС), а также Украина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.04.21

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