Приштинские сепаратисты блокируют инициативу президента Сербии по ремонту дороги на севере Косово

Власти Приштины пытаются заблокировать ремонт участка магистрали от пограничного перехода Яринье до Косовской Митровицы на территории самопровозглашенной республики, реконструкцию которой анонсировал президент Сербии Александр Вучич. Косовское руководство заявило, что Белград не имеет на это права.

«Эта региональная дорога расположена на территории республики Косово, и вопрос её обустройства, как и всех остальных магистралей, находится в компетенции властей республики Косово», – цитирует «Балканист.ру» сообщение кабинета «премьер-министра» Альбина Курти.

Приштинские власти заявили, что сами начали проводить осмотр состояния дороги, и по результатам будут принимать решение о необходимости ремонта.

Такая реакция последовала в ответ на заявление президента Сербии, который ранее сообщил, что через месяц Белград начнет ремонтировать 54-километровый участок магистрали, который свяжет сербские муниципалитеты севера Косово между собой. «Это будет трасса шириной шесть метров – словно взлетно-посадочная полоса, – асфальтированная, с тротуарами и водоотводными каналами. Давайте покажем, насколько сегодня сербское государство стало сильнее, чем в предыдущие годы и десятилетия», – заявил Вучич после встречи с представителями сербов из Косово.

Известно, что деньги на реконструкцию магистрали из бюджета Сербии уже выделены.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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