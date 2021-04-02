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Пятница, 2 апреля 2021, 11:52 мск

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НАТО «открещивается» от строительства военной базы в Косово

Фото: www.defense.gov

Североатлантический альянс заявил о своей непричастности к строительству в районе Косовской Митровицы крупнейшей военной базы Сил безопасности Косово. В НАТО заявили, что решение о ее создании принимали приштинские власти и оно должно было быть согласовано с руководством миротворческого контингента КФОР.

Ранее мэр города Южная Митровица Aгим Бахтири заявил о выделении 191 га земли в районе горы Црнуша под строительство современной военной базы стоимостью более ста миллионов евро.

В Белграде заявили, что этот объект напрямую угрожает сербскому населению четырёх муниципалитетов севера Косово, а также стабильности в регионе.

Напомним, согласно резолюции 1244 самопровозглашенной республике Косово запрещено иметь свою армию, однако фактически ее функции выполняют Силы безопасности Косово, которые сотрудничают с НАТО и КФОР.

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