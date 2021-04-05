Новый «президент» Косово начала свою деятельность с антисербской провокации

Для Косово основными столпами «государственности» являются США, Европейский союз и Великобритания, а мир в самопровозглашенной республике будет достигнут только после покаяния Сербии, заявила косовский «президент» Вьоса Oсмани сразу после избрания на пост.

«Наша история, помимо боли, – это еще и история надежды и победы над злом. Мы будем бесконечно благодарны тем, кто встал на сторону Косово, искавшего свободы и независимости, и поддерживал нас как государство. Мир будет достигнут только тогда, когда мы увидим покаяние со стороны Сербии, когда от нее последуют извинения и восторжествует справедливость в отношении тех, кто пострадал от их преступлений», – цитирует слова президента Косово «Балканист.ру».

Oсмани стала второй женщиной-президентом самопровозглашенной республики. Утверждение её кандидатуры стало возможным только с третьей попытки в косовском «парламенте».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 04.04.21

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