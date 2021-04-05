Перспектива выборов: большинство граждан Сербии доверяет президенту Вучичу и его партии

Граждане Сербии (37%) больше всего из политиков доверяют президенту страны Александру Вучичу. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательской компании Ipsos, опубликованного в сегодняшнем номере журнала Blic.

По данным социологов, Сербская прогрессивная партия, лидером которой является Вучич, получила бы 58% голосов избирателей, а еще четыре партии преодолели бы 3-процентный барьер, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье.

Согласно итогам опроса, Социалистическая партия Сербии могла бы набрать 7,2% голосов, движение «С нас хватит» – 4,4%, Партия свободы и справедливости – 3,8% и Сербский патриотический союз – 3,6%.

Исследование показало, что Сербская радикальная партия, Движение за обновление Королевства Сербия, «Заветницы», Народная партия и инициатива «Не давим Белград» также имеют потенциал для преодоления 3-процентного барьера.

Что касается отношения граждан к тому, как государство борется с эпидемией коронавируса, то около 62% респондентов дали положительную оценку, 20% – отрицательную, а 11% – «крайне отрицательную». Опрос также показал, что в марте 46% граждан положительно оценили работу Кризисного штаба страны, а 37% были недовольны его работой.

Как следует из результатов исследования, Россия и Китай по-прежнему остаются двумя государствами с наиболее благоприятным отношением к ним граждан Сербии. Россию позитивно оценивают 68% (отрицательно – 9%), а Китай – 64% положительно, и 13% – отрицательно. Наиболее привлекательным вариантом респондентам видится одинаково хорошие отношения Сербии с Россией, Китаем и ЕС – это кажется лучшим стратегическим направлением 71% опрошенных. При этом только 5% положительно оценивают НАТО. Отрицательное отношение к Североатлантическому альянсу у 73% граждан Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 05.04.21

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