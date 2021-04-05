Сербии предоставлен доступ к полной информации о вакцине «Спутник V»

Сербия первой в Европе получила полный доступ к сведениям о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Соответствующее соглашение подписали Белградский институт вирусологии «Торлак», Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания «Генериум».

«Это исторический момент для нашей страны. Благодаря нашим российским друзьям Сербия сможет спасти жизни и здоровье своих граждан. Что очень важно, это станет и началом восстановления суверенитета нашей страны в плане производства вакцин, которые в будущем станут важным ресурсом для каждого государства», – цитирует «Балканист.ру» слова сербского министра Ненада Поповича, который курирует в правительстве вопросы инноваций и технологического развития и возглавляет Межправительственный комитет по сотрудничеству с Россией.

По информации Поповича, в апреле в институте «Торлак» будут произведены три пробные серии вакцины. «Образцы будут отправлены в институт имени H. Ф. Гамалеи в Москве для контроля качества. После того как он подтвердит пригодность образцов, произведенных в «Tорлаке», в Сербии начнётся производство вакцины», – пояснил сербский министр, уточнив, что в планах сторон завершить все процедуры к 20 мая.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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