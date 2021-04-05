российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 апреля 2021, 19:30 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербии предоставлен доступ к полной информации о вакцине «Спутник V»

Сербия первой в Европе получила полный доступ к сведениям о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Соответствующее соглашение подписали Белградский институт вирусологии «Торлак», Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания «Генериум».

«Это исторический момент для нашей страны. Благодаря нашим российским друзьям Сербия сможет спасти жизни и здоровье своих граждан. Что очень важно, это станет и началом восстановления суверенитета нашей страны в плане производства вакцин, которые в будущем станут важным ресурсом для каждого государства», – цитирует «Балканист.ру» слова сербского министра Ненада Поповича, который курирует в правительстве вопросы инноваций и технологического развития и возглавляет Межправительственный комитет по сотрудничеству с Россией.

По информации Поповича, в апреле в институте «Торлак» будут произведены три пробные серии вакцины. «Образцы будут отправлены в институт имени H. Ф. Гамалеи в Москве для контроля качества. После того как он подтвердит пригодность образцов, произведенных в «Tорлаке», в Сербии начнётся производство вакцины», – пояснил сербский министр, уточнив, что в планах сторон завершить все процедуры к 20 мая.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.04.21

Министр юстиции Черногории отказался уходить с должности из-за своего заявления о недоказанности геноцида в Сребренице. / Громкий политический скандал в Черногории получил продолжение: министр юстиции отправлен в отставку. / Перспектива выборов: большинство граждан Сербии доверяет президенту Вучичу и его партии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Министр юстиции Черногории отказался уходить с должности из-за своего заявления о недоказанности геноцида в Сребренице

Громкий политический скандал в Черногории получил продолжение: министр юстиции отправлен в отставку

Перспектива выборов: большинство граждан Сербии доверяет президенту Вучичу и его партии

В Сербию прибыла очередная партия китайской вакцины от коронавируса

Новый «президент» Косово начала свою деятельность с антисербской провокации

Первая попытка оказалась провальной: косовский «парламент» «застрял» с назначением «президента» сепаратистов

«Они действовали осознанно»: нынешнюю сербскую оппозицию, сдавшую Косово, спонсирует Запад

Президент Сербии решил сделать прививку от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Экономика, Европа, Сербия,