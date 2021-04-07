Россия увеличила поставки газа в Сербию

Российская компания «Газпром» в первом квартале текущего года увеличила поставки газа в Сербию на 71,3%, что стало возможным благодаря трубопроводу «Турецкий поток», пишет сербская газета «Политика».

Как отметил директор компании «Сербиягаз» (основной партнер «Газпрома» в Сербии) Душан Баятович, экспортные поставки российского газа возросли, прежде всего, за счет роста промышленного потребления этого вида топлива. По его словам, число открывающихся производственных предприятий в Сербии растет, и их владельцы ищут недорогие и надежные способы обеспечения энергоносителями, в частности, газом.

Баятович считает, что спрос на газ вырастет, в том числе, среди частных потребителей. Стоимость подключения отдельных домохозяйств к системе газоснабжения в Сербии с недавнего времени составляет 780 евро. Эту сумму граждане могут погасить в рассрочку, предоставляемую на три года. Однако, по признанию главы главного газового предприятия Сербии, многие все еще не верят, что провести газ в дом стоит именно столько. Поэтому газификация Сербии несколько тормозится.

Тем не менее, руководство компании намерено продолжить работу по газификации страны ускоренными темпами. Для этой цели в «Сербиягаз» разработан отдельный план прокладки газораспределительной сети, предполагающий разделение Сербии на шесть условных регионов.

Сербский эксперт газовой отрасли Сречко Джукич считает, что увеличение поставок российского газа объясняется и тем, что экономика и производственные мощности страны сумели приспособиться к непростым условиям пандемии коронавируса. Привлекательно низкие цены на газ также способствовали стремлению Сербии максимально наполнить свои газохранилища.

«Из-за выгодных цен часть потребителей отказалась от идеи снабжения сжиженным газом и перешли на природный газ, поступающий по газопроводу в Европу и на Западные Балканы через Турцию», – пояснил Джукич, отметив, что Сербия может получать российский газ и из Венгрии, и из Болгарии, но стране необходимо развивать внутреннюю газораспределительную сеть, поскольку существующая – сильно ограничивает возможности потребления «голубого топлива».

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 06.04.21

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