«Антихрист во плоти»: намерение экс-президента Сербии снова стать главой государства вызвало бурную реакцию

Бывший президент Сербии и лидер Социал-демократической партии Борис Тадич заявил о намерении принять участие в качестве кандидата выборах главы государства, которые намечены на 2022 год. «Если не найдётся тот, кто победит Александра Вучича, я сам пойду на президентские выборы», – сказал он.

Напомним, Тадич в 2004 году победил во втором туре президентских выборов, получив 53% голосов избирателей. В 2008 году в первом туре с небольшим перевесом он проиграл Томиславу Николичу, однако одержал победу во втором туре, став главой государства во второй раз. 4 апреля 2012 года досрочно ушёл с поста главы Сербии.

Представитель Сербской радикальной партии Mилян Дамьянович жёстко отреагировал на намерения Тадича участвовать в президентской гонке. «Антихрист во плоти Бориса Тадича заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих президентских выборах. Этот зверь, будучи президентом, сдал Гааге Стояна Жуплянина, Радована Караджича, Ратко Младича и Горана Хаджича. Меня охватывает ужас, когда представляю, какое Божье наказание его ждет», – заявил Дамьянович.

Лидер движения «Двери» и бывший соратник Тадича по оппозиции Бошко Обрадович также осудил инициативу экс-президента Сербии вернуться к власти. «Его кандидатура – это символ возврата к прошлому режиму, который никто не хочет», – сказал он, ответив таким образом на недавнее оскорбительное заявление Тадича о «политической незрелости» в свой адрес, что стало ещё одним доказательством окончательного распада оппозиции.

«Тадич, который утверждает, что политика – это его профессия, менее чем за десять лет прошел путь от президента государства и самого влиятельного человека в Сербии до лидера партии, которая не может пройти избирательный порог даже на районных выборах в Белграде. Он – профессионал, до которого никому нет дела, потому что люди хорошо помнят, как выглядела Сербия до 2012 года», – комментируют ситуацию сербские СМИ.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.04.21

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