В Сербии готовятся к выпуску юбилейные марки с советскими космонавтами

Почта Сербии совместно с российской госкорпорацией «Роскосмос» выпустит юбилейное издание почтовых марок, посвященное 60-ой годовщине первого полета человека в космос. На марках изображены советские космонавты: Юрий Гагарин, Герман Титов и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, передает «Балкинист.ру».

Как сообщается, торжественная презентация юбилейной серии марок состоится в рамках выставки «Сербская и российская филателия о космосе», которая откроется в Музее Почты Сербии 12 апреля – в День космонавтики.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители правительства Сербии, посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, глава РЦНК «Русский дом» Евгений Баранов и и.о. директора Почты Сербии Зоран Джорджевич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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