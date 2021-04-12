Россия включит Сербию в космические проекты

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко объявил о начале нового этапа в стратегических отношениях России и Сербии. В своей статье для газеты «Политика» по случаю 60-летия полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос дипломат заявил, что российско-сербское сотрудничество все больше развивается в инновационном направлении и имеет «космическую перспективу».

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем мы наладим сотрудничество с сербскими друзьями в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и достигнем конкретных результатов в этой сфере», – отметил Боцан-Харченко.

Российский посол также напомнил, что в разгар «холодной войны» Гагарин отстаивал идеалы мира, искреннего партнерства и равенства. При этом дипломат пояснил, что в Сербии Гагарина вспоминают с большой «душевной теплотой» и внимательно следят за новыми успехами России в изучении космоса.

Белград, Катарина Лане

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