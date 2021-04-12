«Оружием и порохом или референдумом»: косовские сепаратисты подтвердили курс на объединение с Албанией

Косовские сепаратисты подтвердили курс на объединение самопровозглашенной республики автономии с Албанией. Как заявил представитель радикального движения «Самоопределение» Фидан Aдеми, «настанет тот день, когда Албания окончательно объединится – «оружием и порохом или референдумом».

Как пишет «Балканист.ру», эту идею поддерживает нынешний «премьер-министр» Косово и лидер «Самоопределения» Альбин Курти, для которого «Великая Албания» важнее, чем нормализация отношений с Белградом.

В Белграде крайне критически восприняли новое заявление сепаратистов. «Оружию нет места за столом переговоров. Будущее – это мир!» – ответил на провокацию Адеми директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Посол Сербии в Вашингтоне Марко Джурич, в свою очередь, обратил внимание, что Приштина даже не пытается следовать рекомендациям США по поводу переговоров с Белградом. «Вместо диалога Приштина грозит санкциями, объединением с Албанией и обвиняет настоятеля монастыря Bисоки Дечани в преступлениях», – заявил Джурич.

Расположенный в Косово и Метохии сербский монастырь Високи Дечани на днях был включен в список семи наиболее уязвимых объектов Европы, находящихся под угрозой исчезновения, сообщила общеевропейская Федерация по сохранению культурного наследия Europa Nostra. После этого приштинские власти заявили, что игумен монастыря Сава Янич во время вооружённого конфликта в Косово якобы держал гражданские лица в заложниках в монастыре. Косовары потребовали провести расследование действий священника, который во время войны предоставил кров косовским беженцам – как сербам, так и албанцам. «Все это, без сомнения, ставит под вопрос перспективу диалога», – констатировал Джурич.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Приштина. Другие новости 12.04.21

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