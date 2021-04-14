«Анатомия дружбы»: «Балканист» открывает новую страницу российско-сербских отношений

Накануне в парламенте Белграда в присутствии высокопоставленных официальных лиц России и Сербии состоялась презентация нового сборника «Записи Балканиста», в который вошли лучшие статьи, опубликованные на портале balkanist.ru в 2019-2021 годах.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич, который приложил огромные усилия для популяризации русской культуры в сербской столице, обратил внимание на историческое значение отношений Сербии и России, переживших беды 20 века, и до сих пор поддерживающих друг друга в трудные моменты. «Помощь России мы никогда не забывали. Мы можем свободно сказать, что мы-братья и эта книга – доказательство нашей дружбы. Такие книги нужны, они показывают, как мы видим друг друга. Немного в мире существует народов, которые могут похвастаться такими отношениями, как у сербов и русских», – подчеркнул Весич.

На мероприятии также присутствовал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Спасибо руководителю Олегу Бондаренко и авторам «Балканиста» за эту книгу. Для нас, я говорю от имени дипкорпуса, интересно знать, что думают наши журналисты об актуальных событиях за рубежом. Из своего опыта скажу, что наша работа взаимодополняема, мы обмениваемся с нашими журналистами мнениями. Эта книга очень полезна в нашей дипломатической работе. Она обширная, описывает политические события и анализирует происходящее. Эти два года, о событиях которых идёт речь в книге, стали очень важным поворотным моментом в двусторонних отношениях России и Сербии. Мы надеемся, что это будет не единственная книга «Балканиста». Есть ещё много интересных тем, о чем можно писать», – сказал дипломат, обратив внимание на сложную, переплетающуюся историю наших государств, которые сохранили дружбу и братство.

Главный редактор «Балканиста», политолог и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Белград и Сербия в наступающем будущем откроют для России много возможностей, о которых нужно знать россиянам.

«Нет в Европе такой столицы, где Россия может сделать подобную презентацию книги с участием высоких гостей. Только в Сербии можно услышать спор, кто больший друг России. Сербская версия нашей книги выпущена в два раза большим тиражом. Нашему проекту почти три года, сначала для меня это было хобби, а сейчас у «Балканиста» есть русская и сербская версии портала, телеграм-канал, ютьюб-канал, а скоро планируется и собственная программа на российской радио-станции. Я долгие годы занимаюсь Балканами и моя цель – сделать нечто объединяющее нас, русских и сербов. Эта книга – сборник лучших статей более, чем 15 авторов, можно сказать, что этот сборник – анатомия российско-сербской дружбы последних лет», – подчеркнул Бондаренко.

Советник президента Сербии Драгутин Mатанович со своей стороны также поблагодарил организаторов мероприятия и гостей, обратив внимание на важность российско-сербских отношений. «Мультиполярный мир – это неизбежность. В нашем мире нужно иметь того, на кого можно опереться. США, Европа и их прилипалы живут в своём мире, желая вернуть гегемонию, но у них нет ни сил, ни возможности сделать это. В такой ситуации наши отношения невероятно важны. Наши лидеры, Путин и Вучич, полностью изменили облик государств. Российский лидер всегда подчеркивает партнёрский характер двусторонних отношений. Президент Сербии на всех европейских встречах заявляет, что несмотря на евроинтеграцию, Сербия не отречется своих связей с Россией и Китаем. И СМИ в этом процессе очень важны. В России люди все ещё думают, что мы тут осколок титовской Югославии. Русские олигархи отдыхают и инвестируют в Хорватию, наследницу фашистской Независимой Державы Хорватии. СМИ должны больше объяснять людям такие вещи, рассказывать о нас, сербах, тех, кто был с русскими на одной стороне», – подчеркнул советник президента Сербии, выразив уверенность, что отношения России и Сербии будут только крепнуть.

Стоит отметить, что книга «Записки Балканиста» была подготовлена и напечатана в сотрудничестве с официальным издательством Сербии «Cлужбени гласник».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.04.21

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