Возможное примирение России и Запада: Белграду предложили стать посредником

На фоне обострения международной обстановки и критической ситуации в российско-американских отношениях есть необходимость созвать новую мирную конференцию. Как считает руководитель проекта «Балканист», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, местом ее проведения должен стать Белград.

«У России сложные двусторонние отношения с США и Евросоюзом. Вероятно, сейчас настал момент, когда, как и в 1975 году, было бы правильно созвать новую Хельсинкскую конференцию, посвящённую вопросам мира и стабильности в Европе. Отношения России и Запада, откровенно говоря, находятся на очень низком уровне. Накануне в Госдепартаменте США официально назвали Россию врагом, и это очень тревожная ситуация. Новая Хельсинская конференция необходима. Но где возможно её провести? Только на территории нейтрального государства, которое выстроило отличные отношения с Россией, Западом, ЕС, Китаем, ОАЭ, – а именно, в Сербии», – цитирует «Балканист.ру» выступление эксперта на презентации книги «Записки Балканиста», которая прошла накануне в Белграде.

Бондаренко также отметил, что в это кризисное время под руководством президента Александра Вучича Сербия уже стала объединяющей силой в регионе, а также выстроила сбалансированные отношения со всем миром, что позволит ей стать центром притяжения самых разных геополитических сил и взять на себя роль посредника.

Более того, эксперт выразил уверенность, что у Белграда есть все шансы поднять отношения с Россией на ещё более высокий уровень, воспользовавшись ситуацией с эпидемией коронавируса в Европе.

«15 апреля Россия отменяет рейсы в Стамбул. После временного закрытия Турция утратит в глазах россиян статус хаба, связывающего Россию со всем миром. Вместе с тем таким хабом временно становится Белград, куда можно улететь ежедневно, как минимум, тремя авиакомпаниями: «Аэрофлотом», Air Serbia и Nord Wind. Но поскольку нет ничего более постоянного, чем временное, предлагаю задуматься над новой концепцией российского «окна в мир» – и Белград может стать им», – считает Бондаренко.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 14.04.21

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