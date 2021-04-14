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Среда, 14 апреля 2021, 16:39 мск

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Белград потребовал от Приштины прекратить террор косовских сербов

Фото: libertas.mk

В Белграде крайне жестко осудили инцидент в муниципалитете Грачаница, где группа косовских албанцев избила 19-летнего сербского юношу Луку Димитриевича, после чего полиция отпустила нападавших. Как заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович, «это следствие безответственной политики и антисербской риторики, проводимой политическими лидерами в Приштине в течение нескольких месяцев».

«Мы требуем от Приштины срочно прекратить антисербскую риторику, которая провоцирует такие нападения. Очевидно, что в то время, пока нет диалога между Белградом и Приштиной, а албанские политики соревнуются в разжигании ненависти и нетерпимости по отношению к сербам, растёт насилие на улицах и напрямую влияет на повседневную жизнь людей в Косово и Метохии», – подчеркнул Петкович.

Директор Канцелярии решительно осудил все виды насилия – как словесного, так и физического, и призвал представителей миротворческих сил принять все возможные меры, чтобы защитить сербское население.

Напомним, косовская полиция регулярно закрывает глаза на преступления против сербов на территории края.

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