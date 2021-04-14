Владимира Путина ждут в Сербии в мае

В Сербии рассчитывают, что президент России Владимир Путин приедет в Белград на церемонию торжественного открытия храма Святого Саввы, работы по украшению которого были проведены совместно с российскими специалистами. Об этом сообщил посол Сербии в России Мирослав Лазанский.

«Мы ожидаем, что президент Путин вместе с президентом Вучичем торжественно откроет храм, и мы надеемся, что Патриарх всея Руси Кирилл также примет участие в церемонии», – сказал дипломат.

На вопрос, обсуждаются ли уже детали мероприятия и визита Путина с российской стороной, Лазанский ответил: «Я точно знаю, что президент Вучич дважды за последний год заявил, что ожидает, что президент России Владимир Путин приедет на открытие храма в мае».

По его словам, открытие храма Святого Саввы состоится не раньше 9 мая. «Наверное, в середине или в конце мая», – уточнил дипломат.

Лазанский пояснил, что храм Святого Саввы самый большой православный собор на Балканах и, возможно, в мире. Он был построен с помощью России и Русской православной церкви. Обустройство внутреннего убранства церкви началось в мае 2017 года. Работы посетил президент РФ в январе 2019 года. Значительная часть средств на строительство и установку мозаики была представлена российским бизнесом.

Белград, Катарина Лане

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