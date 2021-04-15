Сербия начала выпуск российской вакцины от коронавируса

Сербия начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия контрольных доз препарата была расфасована сегодня в институте «Торлак» в присутствии специалистов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и российской фармацевтической компании «Генериум».

Как пишет «Балканист.ру», массовое производство начнется 20 мая. «Сербия стала первой европейской страной, которая начала производить российскую вакцину. С начала года «Спутник V» активно используется для вакцинации населения страны, и масштабы вакцинации могут быть значительно увеличены благодаря запуску местного производства», – отметил исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что российская вакцина сербского производства будет предназначена не только для вакцинации граждан Сербии, но и для экспорта в соседние страны региона.

На этой неделе стало известно, что в Сербии началась разработка собственного теста на коронавирус.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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