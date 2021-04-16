Политика абсурда: сепаратисты запретили въезд в Косово представителю правительства Сербии

Директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович не смог получить разрешение на въезд на территорию самопровозглашённой республики Косово, где были запланированы встречи с сербским население края, передает «Балканист.ру».

Комментируя такое решение Приштины, в Канцелярии обратили внимание, что косовские сепаратисты используют все возможные предлоги, включая ситуацию с коронавирусом, для продолжения политики барьеров и запретов. «То, что Приштина ссылается на эпидемиологическую ситуацию в Косово и Метохии, неблагоприятную для визита, это абсурд. Косовские власти игнорировали эпидемию, когда мы предлагали вакцинировать жителей края и готовы были пожертвовать партию вакцины, однако сейчас они использовали коронавирус как предлог, чтобы запретить визит», – говорится в сообщении ведомства.

Новую провокацию косовских властей в Канцелярии назвали грубым нарушением договоренностей, достигнутых в Брюсселе: в первую очередь о свободе передвижения. «Это четкий сигнал Белграду о том, что среди приштинских политических лидеров нет адекватного собеседника для переговоров и отсутствует политический курс, ориентированный на будущее. Напротив, Приштина делает все, чтобы свести на нет любую идею о достижении соглашения и компромисса. Накануне восьмой годовщины Брюссельского соглашения Приштина продолжает грубо нарушать все договорённости, достигнутые в 2013 году, начиная от создания Союза сербских муниципалитетов и заканчивая договором о свободе передвижения», – подчеркивается в заявлении.

Стоит отметить, что на территории самопровозглашенной республики участились инциденты и провокации в отношении сербского населения. Петкович намеревался поговорить с косовскими сербами о том, как Белград может помочь сербским муниципалитетам. Но Приштина, очевидно, не заинтересована в деэскалации конфликта и продолжает нагнетать давление, подчеркнули в Канцелярии.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Приштина – Белград. Другие новости 15.04.21

Президент Сербии ответил на обвинения о вмешательстве во внутренние дела Черногории. / Посол РФ в Сербии: Москва готова более активно подключиться к решению косовской проблемы. / Россия откроет представительство министерства обороны в Сербии до конца года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»