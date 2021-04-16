Сербия готова увеличить инвестиции в российский рынок

Правительство Сербии намерено оказать всестороннюю поддержку бизнесменам своей страны, которые будут направлять инвестиции в российский рынок и открывать в РФ новые производства. Об этом заявил глава МИД балканского государства Никола Селакович во время выставки «Продэкспо-2021».

«Министерство иностранных дел, которое курирует вопросы и экономической дипломатии, приложит дополнительные усилия, чтобы устранить все препятствия и барьеры и помочь сербским компаниям заключить как можно больше сделок с российскими партнерами», – цитирует Селаковича «Балканист.ру».

В рамках проходящей сейчас в Москве международной выставки «Продэкспо-2021» было подписано 12 контрактов между предприятиями Сербии и России на общую сумму 8 млн евро. По данным сербской Торговой палаты, договоры, в основном, касаются поставок замороженных фруктов и овощей, а также молочных и мясных продуктов.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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