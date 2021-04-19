«Это агония»: сербская оппозиция снова «выстрелила себе в ногу»

Заявления сербской оппозиции о «гибридной войне», которую президент Сербии Александр Вучич якобы ведет против России, является «досужими домыслами», считает российский политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. В комментарии порталу «Балканист.ру» эксперт, сотрудничающий с администрацией президента РФ, подчеркнул, что противники действующего главы сербского государства «уже исчерпала свои ресурсы в попытках прорваться к власти».

Как считает Матвейчев, сербская оппозиция переживает агонию, и теперь подобными заявлениями просто «стреляет себе в ногу». «Напомню, что Александр Вучич и Владимир Путин поддерживают давние партнёрские – если не сказать дружеские – отношения. Более того, президент Сербии был награждён орденом Александра Невского за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран, – и вручал эту награду сербскому лидеру лично президент России Владимир Путин. Так что подобные заявления сербской оппозиции можно расценить как выпад не только против Вучича, но и против российского президента Владимира Путина. Сербская оппозиция рискует стать нерукопожатной в России, куда ездит за дешёвыми политическими очками», – подчеркнул он.

«Сербская оппозиция, – которая долгое время обвиняла Вучича в том, что он слишком тесно дружит с Россией и «продался России», – поняла, что такими обвинениями только наращивает рейтинг Александру Вучичу, так как большинство сербов испытывает к России положительные и тёплые чувства. Теперь оппозиционеры додумались до нового способа «дискредитировать» сербского президента. А именно, они обвинили его в том, что он делает что-то против России. Мы же здесь, в России, со стороны Сербии видим только дружественные шаги нашего европейского союзника, поэтому досужие домыслы сербской оппозиции ничего общего с реальностью не имеют», – констатировал Матвейчев.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 19.04.21

Воислав Шешель о «разделе» Боснии и Герцеговины: Республика Сербская должна получить выход к морю. / Сербия отправила вакцину от коронавируса «Спутник V» на проверку в Россию. / Сербия готова увеличить инвестиции в российский рынок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»