«Их приход к власти для Сербии обернётся кошмаром»: российский политолог оценил громкие обвинения в адрес сербского президента

Российский политолог, директор Международного института новейших государств» Алексей Мартынов считает заявление сербской оппозиции о том, что президент Сербии Александр Вучич якобы «ведёт гибридную войну против России», очередным ничего не значащим выхлопом в пустоту, который в Москве серьезно расценивать никто не станет.

«Так называемая оппозиция во всем мире одинакова. У нас в России оппозиция обвиняет власть в том, что та испортила отношения с Западом и, тем самым, навлекла на страну разнообразные санкции. В Сербии же с точностью наоборот. Стоит отметить, что эти так называемые современные оппозиционеры, а попросту сказать, горлопаны, слабо себе представляют, что такое управление государством. Их приход к власти для Сербии обернётся кошмаром», – убеждён Мартынов.

Примечательно, что нынешняя сербская оппозиция уже управляла страной до прихода Вучича на пост президента, и оставила ему «в наследство» косовскую проблему, разоренную государственную казну и полностью разрушенную экономику. Мартынов считает, что, стремясь снова вернуться к власти, эти люди пытаются манипулировать Россией и её традиционной симпатией к сербскому братскому народу.

«Российский вопрос всегда занимал и будет занимать в сербской политике определенное место. Поэтому эта так называемая оппозиция эксплуатирует тему дружбы с Россией, по их мнению, «недостаточную» на фоне сближения с Евросоюзом. Но любому здравомыслящему человеку понятно, что у Сербии, которая географически окружена странами, стремящимися к евроинтеграции или уже вступившими в ЕС, нет иного выхода, как строить разного рода отношения с Евросоюзом, и, прежде всего, экономические. Собака лает, караван идёт. Пока российская вакцина «Спутник V» защищает братьев-сербов от коронавируса, оппозиция подтявкивает что-то сбоку», – указал Мартынов.

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