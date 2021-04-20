«Я видел только спекуляции…» – президент Сербии оценил перспективы «размена» Косово на Республику Сербскую

Белград выступает за территориальную целостность Боснии и Герцеговины (БиГ) и не пойдет на «обмен» косовского края и Республики Сербской. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью боснийскому телеканалу Face TV, которое цитирует «Балканист.ру». По словам сербского лидера, такие планы, о которых говорилось от имени премьер-министра Словении в неофициальных документах о «разделе» БиГ, не реализуемы.

«Я видел только спекуляции на эту тему. Вы говорите, что Сербия признает независимость Косово, чтобы получить Республику Сербскую? Этого не произойдет. Это нереально», – констатировал Вучич, подчеркнув, что Сербия не претендует на территорию БиГ.

Президент Сербии заверил, что Белград привержен соблюдению Дейтонского соглашения. «Сербия поддерживает целостность Боснии и Герцеговины. Вы разделили полномочия между Республикой Сербской, мусульмано-хорватской федерацией БиГ и центральным правительством, – и это ваши дела. При этом я люблю Республику Сербскую и уважаю БиГ. Почему вы ищете врагов там, где их нет?» – пояснил он.

Вместе с тем президент Сербии обратил внимание на двуличность бошняцких политиков, которые поддерживают косовоалбанских сепаратистов. «Я должен указать на их лицемерие. Когда боснийских политиков спрашивают о Косово, они заявляют, что «оно независимое». Об этом заявили высшие представители бошняцкого народа. Это последний источник, откуда я мог ожидать подобного. Кто они такие, чтобы разрушать целостность Сербии? Чего они хотят от Сербии? Признать, что бомбардировка [силами НАТО 1999 года] была богоугодным делом?» – заявил он.

Отвечая на вопрос, признает ли Белград независимость самопровозглашенной республики Косово, если ЕС на следующий же день примет Сербию в свои ряды, Вучич сказал: «Они не могут этого сделать в силу обстоятельств».

«Да, мы заслуживаем быть частью ЕС, но это не значит, что у меня есть право разрывать свою страну на части. Я уважаю Конституцию Сербии. Я готов обсуждать все возможные компромиссы, но я не могу говорить об идеальном решении, потому что не хочу раскрывать часть наших карт перед диалогом (между Белградом и Приштиной – прим.ред.), – пояснил сербский лидер. – Я так сильно люблю Сербию, живу и борюсь за нее, что мне не приходит в голову подвергать опасности её национальные интересы или интересы других народов. Для меня важно то, что Сербия заслуживает уважения и не позволяет унижать себя ни Европе, ни миру, ни соседям. Так же, как я не позволю унижать Сербию, я всегда буду делать все возможное, чтобы никто не унижал бошняков или представителей всех остальных народов».

«Невозможно заключить мир на Балканах, унижая кого-то, особенно самый многочисленный (сербский – прим. ред.) народ. Я всегда выступал против замороженного конфликта с Приштиной – нам нужно найти решение. Я всегда защищал интересы сербов, но при этом пытался принять во внимание интересы других народов», – подчеркнул Вучич.

При этом сербский лидер отмел все спекуляции на тему создания «Великой Сербии». По его словам, вбросом этих идей в информационное пространство региона занимаются страны Запада, заинтересованные представить Белград агрессором и обвинить в разжигании розни между народами бывшей Югославии.

«Для меня Сербия великая, когда она успешна, экономически развита и когда люди довольны жизнью. Сербия набирает экономическую мощь, и я этим горжусь. Наша абсолютная цель – мир в регионе. Я хочу, чтобы к нам в Белград приезжали не только жители Баня Луки (столицы Республики Сербской), но и Сараево, и проводили здесь время без опаски, что на них кто-то взглянет косо. Того же самого я желаю белградцам, приезжающим в Сараево», – пояснил Вучич, призвав все народы бывшей Югославии к сотрудничеству.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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