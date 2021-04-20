Палестина требует приостановить членство самопровозглашённой республики Косово в Организации исламского сотрудничества

Палестина выступила с инициативой о приостановке членства самопровозглашенной республики Косово в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с открытием представительства Приштины в Иерусалиме. Об этом сообщил посол Палестины в Сербии Мохамед Набхан.

По его словам, решение Приштины открыть «диппредставительство» в Иерусалиме было осуждено всеми странами-членами Лиги арабских государств и ОИС, но необходимо предпринять конкретные шаги, чтобы косовские власти знали, как вести себя на международной арене.

На вопрос, может ли это означать отказ государств-членов ОИС от признания независимости самопровозглашённой республики Косово, посол ответил утвердительно и сказал, что это тоже возможно. «Если Косово будет настаивать на том, что делает, оно обязательно последует. Это второй шаг», – пояснил дипломат.

Набхан отметил, что Палестина попросила все страны-члены ОИС не открывать дипломатические миссии в Иерусалиме, поскольку резолюция 478 Совета Безопасности ООН не признает его статус единой и неделимой столицы Израиля и запрещает государствам размещать там свои посольства или представительства.

«Эта организация существует только по одной причине – это Иерусалим. Если кто-то нарушает это правило, тогда нет смысла в существовании этой организации. Вот почему у нас есть решающий фактор в этой организации», – отметил посол.

Говоря о позиции Палестины по вопросу признания Косово, Набхан сказал, что его страна не собирается поддерживать независимость самопровозглашенной республики. «Мы признаем резолюцию 1244 и признаем Сербию в границах, определенных в этой резолюции. Поэтому мы до сих пор не признаем Косово и не сделаем этого в ближайшем будущем», – подчеркнул посол Палестины.

Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году, в неё входят 57 государств, 30 из которых уже признали Косово.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.04.21

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