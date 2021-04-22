Давление Запада не помогло: Греция отказалась признать Косово

Греция не намерена признать независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщила руководитель греческой Канцелярии по связям с Приштиной Xрисула Алифери. По ее словам, Афины не будут пересматривать свою позицию.

«Как вам известно, Греция не признает суверенитет Косово, и её позиция остаётся неизменной», – сказала Aлифери, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что это заявление послужило ответом на многочисленные спекуляции со стороны западных экспертов и чиновников на тему скорого признания независимости самопровозглашенной республики со стороны Афин – партнёра и союзника Белграда.

Помимо Греции, «самостоятельность» южной сербской автономии не признают Кипр, Словакия, Румыния и Испания. В то же самое время в Сербии уверены, что спекуляции на тему скорейшего признания греками Косово и растущее давление на Афины связаны со сменой администрации в США.

Как считает экс-министр иностранных дел Югославии Живадин Йованович, Греция сохранит свою принципиальную позицию, потому что Афины – традиционный союзник Сербии. «Греция отлично понимает, что резолюция 1244 СБ ООН – это символ борьбы против сепаратизма», – пояснил он.

Напомним, США и Евросоюз ранее сообщили о консолидации усилий для скорейшего возобновления диалога между Белградом и Приштиной с учётом того, что в Косово выбраны новый «премьер-министр» и «президент», которые, впрочем, заявили, что переговоры с Белградом для них не являются приоритетом.

Афины, служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 21.04.21

«Ликвидировать зависимость от России…» Болгарские атлантисты просят поддержки США и НАТО в борьбе с «угрозой Москвы». / Черногория отменила для россиян все ограничения на въезд в страну. / Палестина требует приостановить членство самопровозглашённой республики Косово в Организации исламского сотрудничества. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»