Белград возмущен стремлением Приштины «перекроить» Брюссельские соглашения

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович потребовал от международного сообщества незамедлительной реакции на новый демарш Приштины, которая нацелилась на пересмотр Брюссельских соглашений якобы с целью «перезагрузки» диалога с Белградом. По словам главы сербской дипломатии, позиция косовских сепаратистов является беспрецедентной политической дерзостью.

Селакович назвал высказывания «президента» самопровозглашенной республики Вьосы Османи о необходимости «пересмотра» достигнутых в Брюсселе договоренностей и «перезагрузки» процесса переговоров с Белградом «скандальными» и демонстрацией нежелания Приштины идти на компромиссы, передает «Балканист.ру».

«Последние заявления Вьосы Османи – это эвфемизм, который раскрывает намерение блокады переговоров», – заявил Селакович, отметив, что избирательный подход к результатам переговоров между Белградом и Приштиной неприемлем.

Глава сербского внешнеполитического ведомства выразил сожаление, что предвыборные обещания действующего «премьер-министра» Косово Альбина Курти о том, что диалог с Белградом «будет занимать последнее место в списке приоритетов новой власти», сбываются. «Все это говорит о том, что его вообще не интересует ни диалог, ни компромисс», – подчеркнул министр.

Селакович обратил внимание, что уже восемь лет Приштина отказывается выполнять свое главное обязательство по Брюссельскому соглашению – создать Союз сербских муниципалитетов. «Сегодня и Белграду, и международному сообществу четко дали понять, что уклонение от обязательств, манипуляции и ложь – это уже системное поведение политических структур Приштины, а не какой-то случайный инцидент», – сказал Селакович.

Глава МИД Сербии выразил надежду, что международное сообщество, в особенности те государства, которые открыто поддерживают Приштину, «образумят и дисциплинируют своих питомцев».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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