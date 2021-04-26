Президент Сербии назвал условие для продолжения диалога с Приштиной

Белград заинтересован в конструктивном диалоге с Приштиной при условии, что Брюссельские соглашения не будут пересмотрены. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам первого дня своего двухдневного визита в Брюссель.

«Мы будем участвовать в любой форме диалога. И желаем, чтобы диалог был конструктивным. Другой момент, что существуют и проблемы. Прежде всего, по вопросу энергетики. И их нужно решить… Я не вижу на переговорах никаких проблем, кроме тех, что касаются энергетики», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

При этом сербский лидер негативно оценил заявления косовского «премьер-министра» Альбина Курти о голосовании на парламентских выборах в Албании. «В разговоре с Лайчаком [спецпредставитель ЕС на переговорах Белграда и Приштины] я отметил тот факт, что Курти хвастается тем, что голосовал в Албании. Что бы вы сказали, если бы я голосовал в Грачанице или Зубином Потоке? Это был бы скандал мирового масштаба – несмотря на то, что, согласно Резолюции 1244 Косово является территорией Сербии», – сказал Вучич.

Сербский президент также подчеркнул, что для Белграда неприемлемы инициативы Приштины по «обнулению» переговоров и возвращению диалога на стартовые позиции. «Это все внутренняя болтовня. Мы в таком участвовать не будем», – заявил глава сербского государства.

Предполагается, что сегодня президент Сербии встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и комиссаром Евросоюза по расширению и политике добрососедства Оливером Верхели.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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