Россия отправила через Белград вакцину для Республики Сербской

В столицу Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) прибыло 25 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Накануне препарат из РФ был доставлен в Белград, а затем на грузовике отправился в Баня-Луку.

Сегодня груз встретил министр здравоохранения и соцзащиты Республики Сербской Ален Шеранич.

Помимо этого количества вакцины, в Республике Сербской на этой неделе ожидают дополнительные 1300 доз «Спутника V» для муниципалитета Приедор, где вследствие электро-аварии произошла разморозка резервуаров и вакцина оказалась не пригодной к использованию.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.04.21

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